6 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 3-5, днем 9-11 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы – 755 мм ртутного столба, относительная влажность 60-65%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, но в Лянкяран-Астаринской зоне временами возможны дожди, в горах возможен снег. Местами туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 1-6, днем 3-8 градусов тепла.

Minval.az