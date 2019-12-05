На основании жалобы родителей и преподавательского коллектива проведено расследование в отношении директора средней школы № 323 города Баку.

Как сообщили АПА в Министерстве образования, в результате расследования были установлены проведенная директором школы Гюнай Рустамовой некачественная организация учебно-воспитательного процесса, корректировка итоговых результатов учащихся, незаконная выдача некоторым ученикам аттестатов отличия об общем среднем образовании, а также нарушение требований приказа «Об особых случаях» и инструкции «О ведении и содержании школьных документов».

За допущенные серьезные нарушения в руководстве и контроле заведения, злоупотребление должностными полномочиями, невыполнение обязанностей и должностных функций, трудовой договор с директором школы Гюнай Рустамовой был расторгнут.

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