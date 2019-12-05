«Лично я оцениваю итоги визита Лаврова крайне негативно, так как существовала определенная логика последовательности событий. Как вы знаете, ранее президент Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». И в ходе выступления И. Алиев фактически оппонировал заявлению Лаврова, его тезисам о том, что «карабахское население или народ должны одобрить урегулирование» и так далее».

Такое мнение в интервью «Минвалу» высказал экс-министр иностранных дел Тофик Зульфугаров, подводя итоги визита Лаврова в Баку.

По его словам фактически делалась попытка изменить формат процесса урегулирования. Однако речь идет не только о процессе урегулирования. В данном случае, речь шла об изменении формата конфликта.

Зульфугаров напомнил, что уже более 20 лет формат переговоров и формат конфликта является межгосударственным. И в урегулировании принимают участие непосредственно главы двух государств.

А когда говорится о населении Нагорного Карабаха в различных вариациях, с азербайджанской общиной, или без азербайджанской общины, и так далее, то это уже носит статус внутригосударственного конфликта, решение которого лежит в другой плоскости.

«Если межгосударственный конфликт лежит в плоскости территориальной целостности государства, то внутригосударственный конфликт расположен в иной плоскости – то есть здесь возможны различные варианты предоставления автономии. Почему я отталкиваюсь от этого, как бы даю экскурс в историю? Потому что без этого понимания некоторые тезисы, озвученные в Баку Лавровым, не совсем будут понятны», — пояснил Т.Зульфугаров.

«После завершения заседания клуба «Валдай» состоялся визит Лаврова в Ереван, где эти тезисы были повторены, и даже усилены. После определенных событий, а также визита первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Москву, наблюдалась интересная корректировка заявления Лаврова. Устами пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой было заявлено, что российская официальная позиция заключается в существующем формате урегулирования и касается двух государств до тех пор, пока стороны не признают какой-либо другой формат», — продолжил он.

По словам экс-министра, фактически Мария Захарова в какой-то степени дезавуировала заявление своего шефа. Что на самом деле стало причиной такой своеобразного, необычного заявления пресс-секретаря МИД России, сказать сложно.

Т.Зульфугаров также напомнил, что Захарова оговорилась, прежде чем сделать такое заявление, отметив: «в виду сложности вопроса мы проконсультировались со специалистами, и сегодня я намерена объявить официальную позицию России».

После этого, конечно, в Азербайджане ожидали, что Лавров, прибыв в Баку, озвучит заявления, которые, по крайней мере, сбалансируют проармянский крен российского министра. К сожалению, такие заявления не прозвучали. Также ничего не было сказано о страданиях вынужденных переселенцев, которые подверглись этнической чистке. Говорили только о мерах доверия.

«Вот почему оцениваю итоги его визита негативно, так как хочу сказать, что вместо того, чтобы обсуждать сутевые вопросы, либо закрепить формат урегулирования, прозвучали старые призывы касающиеся укрепления доверия, какие-то туманные намеки о том, что нужно достичь компромисса, мол, мы сейчас общаемся, и так далее», – говорит наш собеседник.

Как считает Т.Зульфугаров, возможно, в российском руководстве существуют определенные критические позиции в отношении деятельности Лаврова по урегулированию карабахского конфликта.

«И вышеупомянутое заявление Марии Захаровой, как раз показывает, что кто-то дал указание фактически дезавуироват заявления Лаврова, озвученное в Ереване. Что и произошло. Теперь Лавров фактически повторяет старые заявления. Кто-то же заставил его дезавуировать озвученное им же заявление. И Мария Захарова не по своей воле произнесла ту фразу», — отметил Т.Зульфугаров.

Экс-глава МИД считает, что Сергей Лавров, находясь в Баку, пытался всеми силами обеспечить возобновление имитационного, вялотекущего процесса переговоров.

«Если не будет обсуждаться вопрос освобождения оккупированных со стороны Армении территорий Азербайджана, то понятно, что нам на этих переговорах делать нечего. Поэтому, декларации о том, что вновь должны состояться какие-то поездки журналистов и так далее — все это не более чем маскировочный туман, который напускают на сегодняшнее состояние вот этого конфликта», – отметил он.

В заключении наш собеседник отметил, что от визита Лаврова в Баку ничего никто не ожидал.

«Потому что даже на встречах часто говорилось о том, что накануне состоялись встречи президентов, состоялся визит первого вице-президента Азербайджана в Россию. Только непонятно, зачем приехал к нам Лавров, если контакты уже были. А подписание какого-то плана о сотрудничестве министерств — это единственный результат завершившегося визита», – подытожил наш собеседник.

Бахтияр Сафаров

Minval.az