В Братиславе (Словакия) началась встреча между главами МИД Азербайджана и Армении, Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщается на странице МИД Азербайджана в Твиттер.

На встрече, которая проходит в кулуарах 26-й встречи Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Братиславе, также участвует личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анжей Каспрщик.

Отметим, что до этого состоялась встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ, при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Minval.az