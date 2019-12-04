Кабинет министров внес изменения в «Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных и экспортных таможенных пошлин Азербайджанской Республики», утвержденные постановлением №500 Кабинетом министров республики от 17 ноября 2017 года.

Как сообщает Report, соответствующее постановление 5 декабря подписал премьер-министр Али Асадов.

По информации из Кабинета министров, новый документ направлен на защиту местных производителей и потребителей. В соответствии с частью первой постановления, до конца 2021 года продлеваются специфические пошлины на импорт птичьего мяса, пищевых и племенных яиц, плодоовощной продукции и плодоовощных соков, цемента и цементного клинкера, гипса, кирпичей, алчипана, кафеля и метлаха, что создает благоприятную рыночную среду для местных производителей перечисленной продукции.

С другой стороны, во второй части документа оговорено сохранение без изменений цены на сливочное масло. С этой целью до конца 2021 года продлен нижний предел пошлины на импорт сливочного масла, введенной в 2017 году.

Minval.az