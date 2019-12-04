В 2020 году в Хыналыге и других важных туристических зонах планируется реализация инфраструктурных проектов.

Об этом во время выступления на II Генассамблее Азербайджанской ассоциации отелей сказал генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт, сообщает Trend.

По его словам, в ближайшее время начнется строительство Гостевого центра грязевых вулканов.

Он отметил, что рассматриваются новые маршруты культурного наследия страны: «К примеру в Шеки, где туристы зачастую сталкиваются с трудностями при определении нужного направления, наличие знаков-указателей и информационных табло, поможет развитию сети местных маршрутов».

Minval.az