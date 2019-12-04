Милли Меджлис опроверг информацию, распространившуюся о председателе парламента Октае Асадове.

В сообщении, поступившем в Report из парламента, говорится:

«В последнее время в ряде СМИ публикуется не соответствующая действительности информация о председателе Милли Меджлиса Октае Асадове.

В материале говорится, что ООО Araş Medical Company, которой владеет племянник спикера парламента Джавид Асадов, за последние 9 лет приобрело государственные закупки на 250 млн манатов. Большинство закупок было от Минздрава.

Пресс-служба парламента категорически заявляет, что у спикера Милли Меджлиса нет ни племянника, ни знакомого по имени Джавид Асадов. Спикер Милли Меджлиса не имеет никакого отношения к ООО Araş Medical Company. Распространение подобной не имеющей оснований информации вызывает лишь сожаление».

Minval.az