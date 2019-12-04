Дополнительные поступления в госбюджет Азербайджана в январе-ноябре 2019 года составили 934 млн манатов, заявил президент Ильхам Алиев.

«Сегодня мне сообщили, что за 11 месяцев в госбюджет по линии налоговых и таможенных органов дополнительно поступило 934 млн манатов. Главной причиной этого являются кадровые реформы», — сказал Алиев в среду, принимая новых глав ИВ Гаджигабульского района и города Нафталан.

Прогноз по доходам госбюджета на 2019 год составляет 23 млрд 168 млн манатов, расходам — 25 млрд 190 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2019 год прогнозируется 2 млрд 22 млн манатов или 2,5% ВВП.

Коснувшись кадровых реформ, проводимых в стране, Алиев отметил, что они будут продолжены.

«Перед всеми новоназначенными кадрами ставятся конкретные цели и задачи, и эти кадры должны исполнять поставленные задачи. Чиновники не должны смотреть на должность как на источник доходов. Они должны служить народу. Это их основная миссия. И вы также должны так работать», — сказал Алиев.

Президент добавил, что проводятся структурные реформы с целью обеспечения развития страны, в системе управления применения современных стандартов.

«Последние опросы показывают, что абсолютное большинство населения поддерживает проводимые нами реформы. Поэтому кадровые и другие реформы будут продолжены», — сказал Алиев.

Minval.az