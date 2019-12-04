Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главу ИВ Гаджигабульского района Рустама Халилова и главу ИВ города Нафталан Вугара Новрузова в связи с назначением их на должности.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Minval.az