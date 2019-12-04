Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главу ИВ Гаджигабульского района Рустама Халилова и главу ИВ города Нафталан Вугара Новрузова в связи с назначением их на должности.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главу ИВ Гаджигабульского района Рустама Халилова и главу ИВ города Нафталан Вугара Новрузова в связи с назначением их на должности.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Дата: 2019/12/04 16:31
Раздел: Азербайджан
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