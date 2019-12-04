На состоявшемся в четверг заседании Пленума Конституционного суда Азербайджана был рассмотрен запрос президента Азербайджана о соответствии решения о роспуске Милли Меджлиса Конституции.

По итогам заседания Пленум Конституционного суда постановил, что решение о роспуске Милли Меджлиса соответствует Конституции страны.

28 ноября Политсовет правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), составляющей большинство в парламенте, направил Милли Меджлису обращение о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, в связи с чем попросил созвать заседание.

2 декабря Милли Меджлис вынес обращение на обсуждение и принял решение «Об обращении к Президенту Азербайджана о назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана».

Президент Азербайджана направил в Конституционный суд запрос в связи с соответствием Конституции вопроса о роспуске парламента, указанного в обращении Милли Меджлиса.

Minval.az