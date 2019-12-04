При содействии Фонда Гейдара Алиева в Китае будет капитально отремонтирована спортивная территория начальной школы №2 в уезде Малипо провинции Юньнань.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в этой стране.

Выступая на мероприятии, посвященном презентации проекта, посол Азербайджана в Китае Акрам Зейналлы рассказал об исторически сложившихся дружественных связях между Азербайджаном и Китаем, отметил, что сегодня двусторонние связи развиваются по всем направлениям.

Посол подробно рассказал о проектах, реализуемых в Китае Фондом Гейдара Алиева, которым руководит первый вице-президент Азербайджана и первая леди Мехрибан Алиева, сообщил, что в продолжение сотрудничества в гуманитарной сфере Фондом Гейдара Алиева в рамках мероприятий по устранению бедности в Малипо было решено капитально отремонтировать спортивную территорию начальной школы №2. Посол пожелал успешного завершения проекту, запускаемому в Малипо.

Выступивший на мероприятии секретарь партийного комитета Малипо Коммунистической партии Китая Льо Ян выразил благодарность от имени населения уезда Малипо за эту инициативу. Он подчеркнул, что Малипо находится на границе Китая с Вьетнамом и считается одним из самых бедных уездов страны.

В завершение за оказанную поддержку от имени Народного правительства и партийного комитета уезда Малипо Фонду Гейдара Алиева был выдан «Сертификат пожертвования».

Minval.az