Самый молодой мобильный оператор страны — Nar участвует на 25-ой Международной выставке Телекоммуникационных и Информационных Технологий — “BakuTel-2019”. Всегда отличающийся своими клиентонаправленными решениями и новинками Nar, встречает посетителей на юбилейной выставке с интерактивным стендом.

Nar предоставляет возможность абонентам участвовать в конкурсе загрузив приложение “Nar+” позволяющее управлять аккаунтом еще легче. Победители конкурса проводимого в течении всей выставки будут объявлены в конце каждого дня и награждены современными смартфонами. Одной из особенностей стенда привлекающих внимание является представление интересных активити воплощающих в себе высококое качество сети Nar. Так, каждый участник выставки получает шанс протестировать игры виртуальной реальности в специально отведенной закрытой зоне. Помимо этого, посетители также могут прямо на месте протестировать сеть 4G.

Мобильный оператор приглашает всех к стенду Nar с 3-6 декабря в Баку Экспо Центр на 25 – ую Международную выставку “BakuTel-2019”.

Компания «Azerfon» (торговая марка «Nar») начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Торговая марка «Nar» была выбрана символом объединяющим богатое культурное и историческое наследие Азербайджана с современной жизнью.»Nar» — первой в стране запустил в эксплуатацию технологию 3G и предоставил в использование своим абонентам сеть 4G. В данный момент диапазон действия сети “Nar” охватывает 93% территории страны (за исключением оккупированных земель) и более 8600 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 млн. абонентам.

Minval.az