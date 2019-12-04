Сын лечащегося в Центральной клинической больнице заместителя председателя комитета Милли Меджлиса по правам человека Евды Абрамова Сассон Абрамов опроверг сообщения о смерти отца.

Как сообщил АПА С.Абрамов, отец в настоящее время находится в реанимационном отделении больницы, где продолжается его лечение: «Состояние немного ухудшилось, в настоящее время он в реанимации. Слава богу, состояние постепенно улучшается».

В Центральной клинической больнице также отметили, что сообщения о смерти Е.Абрамова безосновательны.

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