«Одним из ключевых заявлений Сергея Лаврова в Баку было заявление о том, что двусторонние отношения между Москвой и Баку приобретают всё более доверительный характер. Из этого автоматически вытекают и все остальные выводы, в том числе в рамках проблемы карабахского конфликта».

Такое мнение в интервью Minval.az высказал российский политолог, председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук, комментируя итоги визита главы МИД России Сергея Лаврова в Баку, который совпал с посещением премьер-министром Армении Николом Пашиняном оккупированного Ханкенди.

«Вопрос о компромиссе между Азербайджаном и Ереваном, затронутый главой МИД России, также вызвал повышенный интерес, так как, напомню, именно Баку с самого начала откликнулся на этот призыв Москвы, когда Армению ещё возглавлял Серж Саргсян. Напомню также, что президент России Владимир Путин сделал акцент на необходимости обоюдных компромиссов ещё во второй половине 2016 года. И сразу после этого со стороны Азербайджана были предприняты конкретные шаги, в частности была инициирована Платформа мира между Арменией и Азербайджаном», — рассказал наш собеседник.

Что касается ситуации вокруг самого Карабаха, то, по словам политолога, она несколько зависла после того, как премьер Армении Пашинян озвучил, «практически очередью, целый ряд тезисов, неприемлемых ни для Баку, ни для многолетнего процесса урегулирования как такового».

«Тот же Сергей Лавров, недавно, уже один раз дал сигнал в сторону Еревана по этому поводу, однако после этого Пашиняну пока больше никто не напоминал о его «инновациях».

И по этой причине Пашинян идёт дальше, чувствуя, что можно находиться практически внутри всех карабахских дел и, одновременно, при этом заявлять, что данная территория является суверенной. Это издевательство над здравым смыслом все хорошо видят, однако не все его пока готовы комментировать по-настоящему. Видимо, не настал момент. То же самое можно сказать и о недавнем визите премьера Армении в Карабах, почти совпавшем с визитом Сергея Лаврова в Баку, где проводились консультации с местными кандидатами во «власть» (кавычки наши – Minval.az). Более того, Пашинян заявил, что «поможет» там с выборами. Безусловно, это признаки полного невмешательства. Пашиняну никто ни о чём не напоминает, и поэтому он, естественно, всё шире расправляет плечи», — подчеркнул Трофимчук.

В заключении политолог отметил, что предстоящая встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Братиславе не даст ничего нового.

«Таких встреч было уже много, они носят технический характер, показывающий, что двухсторонний диалог идёт, но не развивается», — подытожил наш собеседник.

Minval.az