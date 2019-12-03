3 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Международного телекоммуникационного союза Хоулиня Чжао.
Данную информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
3 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Международного телекоммуникационного союза Хоулиня Чжао.
Данную информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2019/12/03 19:22
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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