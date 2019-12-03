Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл в Братиславу (Словакия).

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел.

Цель визита заключается в участии на 26-й встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Minval.az