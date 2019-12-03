Алескер Алескеров назначен новым главой Секретариата премьер-министра Азербайджана, сообщается на сайте Кабинета министров.
Отметим, что накануне в Кабмине были произведены структурные изменения, созданы новые отделы.
Алескер Алескеров назначен новым главой Секретариата премьер-министра Азербайджана, сообщается на сайте Кабинета министров.
Отметим, что накануне в Кабмине были произведены структурные изменения, созданы новые отделы.
Дата: 2019/12/03 16:40
Раздел: Азербайджан
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