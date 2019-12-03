Со следующего года во всех экзаменационных центрах в Азербайджане будет внедрена система распознавания лица.

Об этом АПА сказал исполнительный директор компании «Bakinity» Эльдар Гурбанов.

По его словам, в этом году система была внедрена в Баку в пилотном режиме.

«Внедрение этой системы позволяет избежать мошенничества, с которым можно столкнуться во время экзамена. Отмечу, что система также была протестирована правоохранительными органами в стране, и я уверен, что в ближайшие два года она будет широко внедрена в стране», — сказал Гурбанов.

Minval.az