Возможности для достижения компромисса по Карабаху существуют, сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе брифинга с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым в Баку.

«У нас есть понимание, что существуют возможности для компромисса. Дело непростое, конфликт один из наиболее длительных на пространстве бывшего СССР. Но мы признательны нашим азербайджанским друзьям, что те идеи, которые продвигает Россия в двустороннем плане и в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ – они находят понимание», — сказал Лавров.

Сегодняшние и вчерашние контакты, по его словам, позволили лучше понять, как постараться двигаться дальше.

«Надеюсь, будет результат», — сказал Лавров.

Minval.az