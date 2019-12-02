По приглашению начальника Службы государственной безопасности (СГБ), генерал-лейтенанта Али Нагиева в Азербайджан прибыла с визитом делегация во главе с начальником Главного управления безопасности Министерства внутренних дел Турции Мехметом Акташем.

Как сообщили АПА в отделе по связям с общественностью СГБ, турецкие гости посетили могилы Гейдара Алиева, выдающегося ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения, Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам.

Затем состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой генерал-лейтенант Али Нагиев выразил в том, что первый зарубежный визит Мехмета Акташа в качестве начальника Главного управления безопасности Министерства внутренних дел Турции в Азербайджан послужит укреплению и углублению сотрудничества между соответствующими структурами наших стран.

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