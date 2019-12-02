Учреждается Движение зеленых Азербайджана (Azerbaijan Green Movement).

Как сообщил APA экс-депутат Джейхун Османлы, для проведения подготовительных работ уже создан организационный комитет.

«Когда говорят зеленые, то в первую очередь на ум приходит экология и окружающая среда. Однако в сферу деятельности зеленых входит также зеленая экономика, права и свободы человека, поддержка молодежи, защита гендерного равенства», — отметил он.

По его словам, главной целью Движения является содействие успешной реализации концепции новых реформ в стране и укрепление позиций Азербайджана в новом мировом порядке.

«Сотрудничество с Европейским движением зеленых и Глобальным движением зеленых является одним из планов на будущее», — сказал Османлы.

Minval.az