Министерства иностранных дел Азербайджана и Катара провели первое заседание политических консультаций, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МИД.

«1 декабря заместитель министра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов и министр иностранных дел Катара Султан бин Сад Аль-Мурейхи провели в Дохе первое заседание политических консультаций», — отметили в МИД Азербайджана.

Стороны провели обмен мнениями по ряду вопросов, касающихся сотрудничества между Азербайджаном и Катаром. Были также обсуждены перспективы расширения политического, экономического, аграрного, туристического, научного и культурного сотрудничества.

Minval.az