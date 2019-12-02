Президент Ильхам Алиев в понедельник направил запрос в Конституционный суд Азербайджана по вопросу соответствия роспуска парламента конституции страны, сообщает сайт главы государства.

В запросе отмечено, что Милли меджлис (парламент) Азербайджана большинством голосов принял решение об обращении к главе государства по вопросу роспуска парламента и назначения досрочных выборов, сообщает Интерфакс.

«В связи со сложившей ситуацией прошу Конституционный суд принять решение о соответствии или не соответствии роспуска парламента на основе данного обращения конституции Азербадйжана», — говорится в запросе.

Как в свою очередь отметили в Конституционном суде, данный вопрос будет рассмотрен на заседании пленума 4 декабря.

Minval.az