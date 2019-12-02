В Азербайджане в ближайшие дни будет утверждена новая структура кабинета министров, заявил президент Ильхам Алиев.

«Во всех уголках Азербайджана ведутся реформы, в том числе и структурные. Это нормальный процесс. На прошлой неделе была утверждена новая структура Президентской администрации, в ближайшем будущем будет сформирован новый парламент, а в ближайшие дни — новая структура Кабинета министров», — заявил Ильхам Алиев, принимая экс-начальника секретариата президентской администрации Диляру Сейидзаде.

Глава государства отметил, что нужно создавать условия для молодых кадров, чтобы они также смогли показать себя.

Minval.az