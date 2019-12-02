Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социальной защиты населения.

Как сообщается на сайте главы государства, согласно распоряжению, с целью проектирования, строительства, проведения капитального ремонта, усиления и оснащения оборудованием ряда объектов социального назначения, из госбюджета на 2019 год Министерству социальной защиты населения выделено 20 019 100 манатов.

Министерству финансов поручено финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабмину – решение вытекающих из него вопросов.

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