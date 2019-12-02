Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Гюндуза Гаджи оглу Керимова заведующим отдела законодательства и правовой политики Администрации президента Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Гюндуза Гаджи оглу Керимова заведующим отдела законодательства и правовой политики Администрации президента Азербайджана.
Дата: 2019/12/02 15:54
Раздел: Азербайджан
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