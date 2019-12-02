Реформы, проводимые в последние месяцы главой государства, обусловили изменения и в законодательном органе. Об этом заявил спикер Милли Меджлиса Октай Асадов.

«Политика реформ, проводимая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в последние месяцы вышла на качественно новый уровень. Структурные и кадровые изменения, проводимые в Кабинете министров, центральных и местных органах исполнительной власти, судебной системе – одним словом во всех сферах, положительно оцениваются народом. Системный характер реформ, новые вызовы, ожидания общества и прочие факторы обусловили углубление реформ и в законодательном органе и обновление парламента», — подчеркнул О.Асадов.

Как сообщалось ранее, политический совет правящей партии на заседании 28 ноября единогласно проголосовал за то, чтобы направить парламенту и президенту обращение с рекомендацией о роспуске парламента и проведения внеочередных выборов.

Minval.az