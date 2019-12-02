Названы наиболее популярные имена, которыми чаще называли новорожденных в Азербайджане в этом году.

В ответ на запрос Report в Министерстве юстиции сообщили, что в списке перечислены 10 наиболее популярных имен:

«В этом году новорожденных мальчиков в основном называли Юсифом (2 231). Родители новорожденных девочек в основном предпочли имя Захра (2 259). За этот год 2 055 детей назвали Али, 1 767 — Гусейн, 1 424 — Нурай, 1 321 — Фатима, 1 555 — Зейнаб, 1 429 — Айлин, 1 306 — Омар и 1 453 — Марьям».

За последние 5 лет именем Юсиф назвали 14 626 новорожденных, Захрой — 14 070, Али — 11 039, Гусейном — 10 602, Нурай — 9 909 малышей. 8 490 детям дали имя Фатима, 8 437 — Зейнаб, 8 042 — Айлин, 7 927 — Омар, 7 785 — Марьям.

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