«За 11 месяцев 2019 года ВИЧ были инфицированы 592 человека – 563 гражданина Азербайджана (95%) и 29 иностранцев (5%)».

Как сообщает АПА, об этом на заседании «круглого стола», проведенном представительством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане и Республиканским центром борьбы со СПИД и посвященном Всемирному дню борьбы со СПИД сказал руководитель Департамента мониторинга и оценивания центра Натиг Зульфюгаров.

Он отметил, что из взятых на учет 563 граждан Азербайджана 371 – мужчины, 192 – женщины: «На 1 декабря этого года в Центре борьбы со СПИД Министерства здравоохранения официально зарегистрированы 6774 человека, живущие с ВИЧ, из них 69,4% (4701 человек) это мужчины, 30,6% (2073 человека) – женщины. Общее число тех, кто в этом году перешли на стадию СПИД и уже находятся на стадии СПИД, составляет 149 человек. На сегодняшний день на стадии СПИД были 1765 человек. От ВИЧ-инфекции умерли 1045 граждан».

Н.Зульфюгаров сказал, что по состоянию на конец ноября этого года из граждан, официально состоящих на учете в Республиканском центре борьбы со СПИД, 41% инфицировались ВИЧ в результате употребления инъекционных наркотиков, 47,8% — в результате гетеросексуальных, 3% — в результате гомосексуальных контактов, 1,6% — в результате передачи от матери к ребенку, 0,02% — в результате переливания донорской крови. Причина инфицирования 6,6% людей выясняется.

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