В Вифлеем вернулся спустя тысячу лет после нахождения в Европе фрагмент деревянных яслей, в которых лежал новорожденный Иисус Христос.

Христианская реликвия была возвращена по поручению Папы Римского Франциска Первого, передает телеканал «РЕН ТВ».

Фрагмент яслей Иисуса Христа находился в Риме еще с VI века нашей эры. Все это время ясли хранились в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в столице Италии.

На родине деревянный фрагмент яслей встречают с торжественной процессией.

Ясли будут помещены в церковь Святой Екатерины в Вифлееме.

Яслями называют кормушку для скота, куда кладут сено. О таких яслях упоминает евангелист Лука.

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