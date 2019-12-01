МИД Азербайджана выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров упавшего с моста автобуса в Забайкалье, ведомство также пожелало пострадавшим скорейшего выздоровления.

Автобус сообщением Чита — Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 21 пострадал. На место выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, следователи возбудили уголовное дело.

«Глубоко опечалены вестью о гибели десятков пассажиров рейсового автобуса под Сретенском. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего восстановления раненым и пострадавшим в результате аварии», — заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Лейла Абдуллаева.



Minval.az