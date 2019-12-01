Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 2 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове утром местами будет слабый туман, изморось, вечером есть вероятность осадков.

Будет преобладать северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 7-9, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 7-9, днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы — 768 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

Что касается погодных условий в районах Азербайджана, здесь местами возможны дожди, в горных и предгорных районах ожидается снег. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью будет 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Minval.az