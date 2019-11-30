До устранения последствий оползня на дороге в Бибиэйбате временно внесены изменения в схему движения маршрута номер 5.

Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве, во время движения маршрутов номер 5 с 20-го участка в направлении города они будут вновь заезжать на дорогу Ени Сальян (в направлении дома журналистов). Развернувшись с участка близ Высшей нефтяной школы, вновь будут направляться в сторону центра.

Пассажиры, которые едут с центра города в сторону дороги Ени Сальян, должны садиться на автобусы номер 5. Так, эти пассажиры должны сходить на 20-м участке и садиться на первый автобус номер 5 на последней остановке. При пересадке на другой автобус, плата за проезд взиматься не будет.

Minval.az