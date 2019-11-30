На проспекте Гейдара Алиева, перед станцией “Кероглу” Бакинского метрополитена, с первого декабря начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой с помощью технических средств, в том числе камер. Об этом заявили в пресс-службе Бакинского транспортного агентства (БТА).

По информации агентства, посадка и высадка пассажиров будет организована по проспекту Гейдара Алиева в направлении центра города, на остановочном пункте карманного типа.

В агентству считают, что несоблюдение водителями этих правил, каждый день — утром и вечером, в часы пик, приводит к нарушению потока транспорта на указанной территории и параличу движения, что приводит к задержкам в интервалах движения около 430 автобусов, следующим по 29 регулярным маршрутам — из окрестных сел и поселков в центр обмена транспортом “Кероглу». В результате чего, около 270 тысяч пользователей общественного транспорта теряют лишнее время.

Ситуация в указанной части, наблюдаемая утром и вечером в часы пик, затрудняет движение легковых автомобилей на пересечении проспектов Гейдара Алиева и Зии Буньядова, а также в направлении центра города, отметили в БТА.

В то же время следует отметить, что с указанной даты, в непосредственной близости от пересечения проспекта Караева и улицы Рустама Рустамова (вокруг Дакарского круга), с помощью технических средств также будут усилены меры по борьбе с незаконной остановкой.

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