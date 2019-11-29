Керем Гасанов назначен помощником президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики.
Керем Гасанов назначен помощником президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики.
Дата: 2019/11/29 17:58
Раздел: Азербайджан, Важно
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