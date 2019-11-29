Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новую структуру Администрации президента.

В распоряжении Администрации поручено в месячный срок подготовить и утвердить новое положение об администрации.

Новая структура Администрации президента выглядит так:

Руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев

Помощник Президента Азербайджанской Республики Джамиля Аббасова

Помощник Президента Азербайджанской Республики Анар Алекберов

Начальник секретариата первого вице-президента Азербайджанской Республики Алтай Гасанов

Помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики Керем Гасанов

Помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики Зейнал Нагдалиев

Помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики Магеррам Алиев

Помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики Фуад Алескеров

Помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов

Помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики Натиг Амиров

Пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики Азер Гасымов

Начальник Службы протокола Президента Азербайджанской Республики Эльчин Багиров

Заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Талат Меджидов

Заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Юсуф Мамедалиев

Заведующий отделом гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и вопросов религии Фарах Алиева

Заведующий отделом правовой экспертизы Шахин Алиев

Заведующий отделом законодательства и правовой политики

Заведующий отделом по работе с неправительственными организациями и коммуникациям

Заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалят Велиев

Заведующий отделом документооборота

Начальник отдела по работе с обращениями граждан Сулейман Исмаилов

Управляющий делами Президента Огтай Шахбазов.

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