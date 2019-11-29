Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новую структуру Администрации президента.
В распоряжении Администрации поручено в месячный срок подготовить и утвердить новое положение об администрации.
Новая структура Администрации президента выглядит так:
Руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев
Помощник Президента Азербайджанской Республики Джамиля Аббасова
Помощник Президента Азербайджанской Республики Анар Алекберов
Начальник секретариата первого вице-президента Азербайджанской Республики Алтай Гасанов
Помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики Керем Гасанов
Помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики Зейнал Нагдалиев
Помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики Магеррам Алиев
Помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики Фуад Алескеров
Помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев
Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов
Помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики Натиг Амиров
Пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики Азер Гасымов
Начальник Службы протокола Президента Азербайджанской Республики Эльчин Багиров
Заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Талат Меджидов
Заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Юсуф Мамедалиев
Заведующий отделом гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и вопросов религии Фарах Алиева
Заведующий отделом правовой экспертизы Шахин Алиев
Заведующий отделом законодательства и правовой политики
Заведующий отделом по работе с неправительственными организациями и коммуникациям
Заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалят Велиев
Заведующий отделом документооборота
Начальник отдела по работе с обращениями граждан Сулейман Исмаилов
Управляющий делами Президента Огтай Шахбазов.