Кабинет министров подписал распоряжение «О выделении для Министерства иностранных дел средств для оказания гуманитарной помощи населению Албанской Республики, пострадавшему от стихийного бедствия».

В распоряжении говорится о выделении Министерству иностранных дел 500 тыс. евро в манатном эквиваленте из резервного фонда Азербайджанской Республики, запланированного на 2019 год, для оказания гуманитарной помощи населению Албанской Республики, пострадавшему от стихийного бедствия.

Министерству финансов поручено обеспечить выплату указанной суммы в установленном порядке, передает АПА.

Minval.az