Распоряжением президента Ильхама Алиева утверждена новая структура Администрации президента. Об этом говорится в заявлении Администрации президента (АП).

Отмечается, что состав структуры заново сформирован исходя из предстоящих задач и в целях усовершенствования работы Администрации президента.

Соответствующими распоряжениями главы государства назначены новые помощники президента, а также заведующие отделов АП.

Также в течение одного месяца должен быть подготовлен и представлен президенту проект Положения об Администрации президента.

Minval.az