Независимые депутаты, представленные в Милли Меджлисе, провели заседание.

Как сообщает АПА, на заседании независимые депутаты приняли решение об обращении в Милли Меджлис о роспуске парламента.

Отметим, что Политический совет партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) принял решение, рекомендующее представителям партии в парламенте выступить с инициативой о роспуске парламента.

Политический совет отметил, что это решение было принято в целях поддержки курса реформ и кадровых реформ президента Ильхама Алиева.

28 ноября депутаты ПЕА в связи с данным вопросом обратились в Милли Меджлис.

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