Избранная на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса омбудсманом Сабина Алиева принесла присягу.

Как передает Trend, на церемонии инаугурации Алиева отметила, что с честью и достоинством будет выполнять свои задачи: «Я приложу все усилия для содействия деятельности системы обеспечения прав человека, основанной великим лидером Гейдаром Алиевым, совершенствуемой Президентом Ильхамом Алиевым, я приложу все силы для поддержки процесса всестороннего развития в нашем обществе».

Новоназначенный омбудсман отметила, что приоритетным направлением работы уполномоченного по правам человека остается эффективное обеспечение прав и свобод граждан, а также различных групп населения, в том числе несовершеннолетних, инвалидов и других уязвимых групп. «Защита прав наших соотечественников, массово нарушенных в результате агрессии Армении против Азербайджана, донесение до мировой общественности фактов разрушения исторических и культурных ценностей нашей страны в результате оккупации, восстановление попранных прав и свобод человека являются важной составной частью этой работы» — подытожила Алиева.

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