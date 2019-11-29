На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса закон «О прожиточном минимуме на 2020 год» был вынесен на обсуждение в третьем чтении.

Согласно законопроекту прожиточный минимум на 2020 год по стране составит 190 манатов, для трудоспособного населения — 201 манат, для пенсионеров — 157 манат, для детей — 170 манат.

После обсуждения закон «О прожиточном минимуме на 2020 год» был утвержден в третьем чтении.

Также в третьем чтении был рассмотрен закон «О пределе критерия нуждаемости на 2020 год».

Предел критерия нуждаемости на 2020 год для назначения адресной государственной социальной помощи устанавливается в размере 160 манатов.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Закон вступает в силу с первого января 2020 года.

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