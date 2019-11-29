На пленарном заседании Милли Меджлиса в пятницу избрали нового омбудсмена Азербайджана.

Новым омбудсменом избрана заместитель руководителя аппарата Конституционного суда Сабина Алиева.

За ее кандидатуру проголосовали 104 депутата.

С.Алиева приходится супругой заместителю исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан», депутату Сиявушу Новрузову.

В настоящее время уполномоченным по правам человека Азербайджана является Эльмира Сулейманова. Она на этой должности с 2002 года. Срок ее полномочий истек 5 марта 2017 года.

Minval.az