«В августе-сентябре 2019 года был проведен опрос среди 2000 из 13 стран. Примерно 20 процентов опрошенных совершили поездки в Азербайджан по турпакетам, 63 процентов туристов посетили страну самостоятельно».

Как сообщает АПА, об этом было сказано на мероприятии «Азербайджанский туристический саммит – 2019». В отчете было отмечено, что пакетом «все включено» больше воспользовались туристы из Украины, Ирана и ОАЭ. Более половины опрошенных сказали, что предпочитают оставаться в Баку. Наиболее популярные у туристов регионы Азербайджана – это Габалинский, Губинский, Шекинский и Гусарский районы. 75 процентов туристов сказали, что впервые находятся в Азербайджане, 10 процентов приехали во второй раз, 15 процентов – гостили в нашей стране по меньшей мере три раза.

Участники опроса также выразили недовольство в связи с ценами на авиабилеты, отели, посещение достопримечательностей в регионах. Также туристы посетовали на качество общественного транспорта.

Minval.az