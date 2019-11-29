Расширен круг деятельности Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана.

Как сообщает Report, решение приняла коллегия министерства.

Согласно решению, впредь публичное лицо юридического права «Центр аналитической экспертизы» участвует в контроле над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, свободный оборот которых запрещен, ограничен и подлежит контролю на территории Азербайджанской Республики, прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, для импорта в страну, экспорта, транзита и изготовления которых требуется получение лицензии.

Minval.az