Уже более 2 месяцев комиссия из представителей Исполнительной власти города Баку и соответствующих структур проводит в дошкольных образовательных учреждениях столицы проверки с целью изучения санитарно-эпидемиологической ситуации.

Как сообщили в пресс-службе ИВ, в связи с этим в ИВ состоялся семинар.

Руководитель аппарата главы Исполнительной власти города Баку Эльгин Габибуллаев рассказал о пристальном внимании, которое оказывают дошкольным образовательным учреждениям президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева, проинформировал о детских садах, построенных и капитально отремонтированных в Баку.

Затем на совещании была обсуждена санитарно-эпидемиологическая ситуация в детских садах и проводимые в связи с этим расследования.

В результате проведенных комиссией проверок было установлено, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в детских садах удовлетворительная по сравнению с предыдущими годами, однако в некоторых детсадах выявлены определенные недостатки.

На заседании руководителям дошкольных образовательных учреждений были даны поручения по устранению в ближайшие сроки недочетов, вопрос взят под контроль.

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