Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о совершенствовании управления системой регулирования и контроля на рынке финансовых услуг.

Согласно распоряжению, Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики была упразднена и установленные законодательством Азербайджанской Республики полномочия органа по надзору за финансовыми рынками, в том числе его обязанности и права в области лицензирования, регулирования и контроля на рынке финансовых услуг, защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг, а также имущество переданы Центральному банку, передает агентство АПА.

Minval.az