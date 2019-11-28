В штабе партии «Ени Азербайджан» проходит пресс-конференция с участием зампредседателя – исполнительного секретаря Али Ахмедова.

Как передает Report, пресс-конференция посвящена сегодняшнему заседанию Политического совета ПЕА.

В пресс-конференции также участвуют заместители исполнительного секретаря Сиявуш Новрузов и Мубариз Гурбанлы.

«ПЕА приняла решение, что законодательный орган не должен оставаться в стороне от реформ, проводимых президентом», — заявил зампредседателя – исполнительный секретарь партии Али Ахмедов.

«Все члены Политического совета проявили единогласие в данном вопросе. Мы рекомендовали депутатам обратиться к президенту для роспуска парламента», — добавил А.Ахмедов.

«Сегодня партия «Ени Азербайджан» считает необходимым обновить законодательный орган, ставя интересы граждан выше всех интересов. Для этого президента Ильхама Алиева попросили распустить парламент. Роспуск парламента обеспечит распространение реформ и на эту сферу», — отметил Али Ахмедов.

По его словам, в парламент будет направлено письмо.

А.Ахмедов заявил, что обращение подписано и скоро поступит в парламент: «Верю, что вопрос в ближайшее время будет включен в повестку пленарного заседания и решение будет способствовать формированию новой традиции в парламенте».

Minval.az