На экстренном заседании Политического совета правящей партии «Ени Азербайджан» в четверг, 28 ноября, принято решение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджана, сообщает Minval.az.

Данное решение обосновано тем, что «существующий парламент не адекватно относится к проводимой главой государства политике и отстает от проводимых в стране реформ».

В 15:00 исполнительный секретарь ЙАП Али Ахмедов проведет пресс-конференцию и объявит о принятых на заседании решениях.

Согласно информации, завтра, в пятницу, на заседании Милли Меджлиса большинство, представляющее правящую партию, вынесет данный вопрос на повестку дня. Будет принято соответствующее обращение к президенту страны в связи с проведением внеочередных выборов.

Minval.az