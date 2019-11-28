Число граждан Азербайджана, депортированных из провинции Бавария, за две недели достигло 300.

Среди тех, кто за последние две недели был отправлен из этой провинции двумя рейсами в Азербайджан, были лица, которым было отказано в убежище, в отношении которых вынесено решение суда, а также те, кто долгое время незаконно проживал в Германии и неправильно предоставлял информацию о себе.

Сотрудники полиции и миграционной службы, посетившие квартиры азербайджанцев в Баварии, ночью переправили их в аэропорт Мюнхена.

Большинство депортированных азербайджанцев состоят из семей в составе трех — четырех человек.

Среди них были и те, кто выразил желание добровольно вернуться в Азербайджан. Их привезли в аэропорт в сопровождении сотрудников Международной организации миграции.

Minval.az