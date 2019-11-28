ОАО «Азеристиликтеджхизат» еще не оплатил ПО «Азеригаз» задолженность в 29 миллионов манатов за купленный газ, сказал в четверг Trend генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев.

По его словам, задолженность все еще остается. «Задолженность пока не погашена, просто мы восстановили подачу газа для обеспечения населения отоплением. «Азеристиликтеджхизат» утверждает, что в связи с дешевой ценой отопления они не могут оплатить эту сумму, то есть, население им платит, но этих выплат недостаточно для оплаты газа. Структура не смогла погасить 30 процентов задолженности. «Азеригаз» полностью платит за приобретенный газ структуре SOCAR, и наши выплаты осуществляются в полном объеме», — сказал Алиев.

Minval.az